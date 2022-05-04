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العالمي للذهب: العراق يتراجع مرتبة في أكبر احتياطيات العالم للمعدن النفيس

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-04T08:24:34+0000
العالمي للذهب: العراق يتراجع مرتبة في أكبر احتياطيات العالم للمعدن النفيس

شفق نيوز/ أعلن المجلس العالمي للذهب يوم الأربعاء عن تراجع العراق مرتبة واحدة في أكبر احتياطيات العالم من المعدن النفيس بعد قيام البنك المصري بشراء كميات كبيرة من الذهب ليتجاوز العراق وبعض الدول في ترتيبه العالمي.

وقال المجلس في شهر أيار لعام 2022 لأحدث جدول له لشهر آذار واطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "العراق تراجع مرتبة واحدة ليصل الى المرتبة 40 عالميا من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب"، مبينا ان "البنك المركزي المصري اشترى كمية ما يقارب من 44 طنا من الذهب في شهر شباط ليرفع احتياطاته من الذهب إلى 125 طنا ليتجاوز بذلك عدة دول ويصل إلى المرتبة 33 بعد أن كان بالمرتبة 41".

واشار الى ان "العراق ما زال لم يقدم اي تحديث لحيازته من الذهب منذ تشرين الاول عام 2021، لتبلغ حيازته من الذهب 96.4 طنا وهي تمثل 9.4% من باقي احتياطاته الاخرى".

ووفقا للمجلس فان "احتياطيات الذهب تراجعت لدى البنك المركزي العالمي بواقع 4 أطنان في آذار نتيجة قيام البنوك المركزية ببيع كميات منه"، مبينا ان "كازاخستان كانت أكبر بائع في الشهر، حيث خفضت احتياطاتها من الذهب بمقدار 12 طناً، وباعت اوزبكستان طنا واحدا، في حين سيطرت تركيا على المشتريات حيث أضافت 5 أطنان الى احتياطاتها من الذهب بينما اشترت الهند 2.5 طنا وأضافت ايرلندا طنا واحدا".

يذكر أن مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.

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