العالمي للذهب: العراق في المرتبة 40 بحيازة 96.4 طنا من المعدن الأصفر

شفق نيوز/ أعلن المجلس العالمي للذهب، الاربعاء، ان العراق حافظ على مركزه العالمي، مبينا ان احتياطاته من الذهب تمثل 9.2% من باقي احتياطاته الأخرى.

وقال المجلس في أحدث جدول له لشهر نيسان لعام 2022 واطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "احتياطي العالمي للذهب ارتفع بواقع 19.4 طنا نتيجة قيام البنوك المركزية بشراء كميات منه"، مبينة ان "الجزء الأكبر من الارتفاع نتج عن عمليات شراء من اوزبكستان (8.7 أطنان)، بينما واصلت تركيا الشراء بمقدار( 5.6) أطنان واشترت كازاخستان (5.3 أطنان)".

واضاف ان "ألمانيا قامت ببيع 0.9 طن من الذهب.

واشار الى ان "العراق حافظ على مركزه العالمي 40 من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب بعد ان تراجع مرتبة واحدة خلال الشهر الماضي لتبلغ حيازته من الذهب 96.4 طنا وهي تمثل 9.2% من باقي احتياطاته الأخرى".

ولفت الى ان "الولايات المتحدة ما زالت تتربع باقي الدول بأكبر حيازة للذهب في العالم وبواقع 8.133 ألف طن تليها المانيا 3.357 ألف طن، ومن ثم جاءت إيطاليا 2.451 الف طن، فيما تذيلت السلفادور بالمرتبة 100 وبواقع 1.4 طن تسبقها سورينام بواقع 1.5 طن".

يذكر ان مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.