العالمي للذهب: العراق دون تحديث منذ كانون الثاني

شفق نيوز– بغداد

أعلن المجلس العالمي للذهب، اليوم الثلاثاء، أن العراق لم يُحدث بيانات احتياطاته من الذهب منذ شهر كانون الثاني عام 2025.

وذكر المجلس في أحدث إحصائية له لشهر تشرين الأول/أكتوبر الحالي، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "العراق لم يُحدث بياناته حول احتياطاته من الذهب ولم يعلن عن أي عملية شراء أو بيع منذ كانون الثاني الماضي، وبالتالي بقيت الاحتياطيات على حالها"، مبيناً أنه "حافظ على مرتبته التاسعة والعشرين عالمياً من أصل 100 دولة بأكبر احتياطي للمعدن النفيس".

وأضاف أن "احتياطي العراق من الذهب يبلغ 162.7 طناً، ما يعادل 17.4% من احتياطاته الأخرى من العملة الصعبة، ليحتل المرتبة الرابعة عربياً بعد السعودية ولبنان والجزائر من حيث حجم احتياطي الذهب".

وأشار المجلس إلى أن "الولايات المتحدة الأميركية تتصدر قائمة أكبر حائزي الذهب في العالم، إذ تمتلك 8.133 آلاف طن، تليها ألمانيا بـ3.350 آلاف طن، ثم إيطاليا بـ2.451 آلاف طن، بينما جاءت ترينيداد وتوباغو وأيسلندا في ذيل القائمة بواقع طنين لكل منهما".

يُذكر أن المجلس العالمي للذهب، الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة دقيقة بالعوامل المؤثرة في سوق الذهب، ويضم في عضويته أكبر وأحدث شركات تعدين الذهب في العالم.