العالمي للذهب: البنوك المركزية تشتري 142 طنا من الذهب والعراق بالمرتبة 30

شفق نيوز/ أعلن المجلس العالمي للذهب، الاثنين، ان البنوك المركزي العالمية اشترت 142.58طنا من الذهب في الربع الأخير من عام 2022، فيما اشار الى ان العراق حافظ على مرتبته 30 عالميا .

وقال المجلس في أحدث جدول له لشهر شباط لعام 2023 اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "البنوك المركزية العالمية أضافت خلال الربع الأخير من عام 2022 مقدار 142.58 طنا صافياً من الذهب إلى الاحتياطيات الدولية العالمية"، مبينا ان "مبيعات الذهب في نفس الفترة بلغت 31.34 طنا".

واضافت ان "البنك المركزي الصيني أشترى في الربع الأخير من عام 2022 مقدار 62.21 طنا من الذهب، كما اشترى البنك المركزي التركي 52.90 طنا من الذهب في، واشترت الامارات 15.63 طنا وقيرغيزستان اشترت 6.20 طنا واوزبكستان 5.91 طنا".

واشار الى ان " الدول التي قامت ببيع الذهب في الربع الاخير من عام 2022 جاءت كازخستان على رأس الدول وبمقدار 29.82 طنا تليها البوسنة والهرسك بمقدار 1.24 طنا، تليها منغوليا بمقدار 0.26 طنا تليها رومانيا والمكسيك وبمقدار 0.01 طنا على التوالي".

واضاف ان العراق حافظ على تصنيفه 30 عالميا من اصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب بعد ان صعد عشر مراتب في شهر تموز بعد شرائه 33.9 طنا من الذهب لتبلغ حيازته من الذهب 130.3 طنا وهي تمثل 9% من باقي احتياطاته الاخرى".

عالميا وحسب الجدول ما زالت الولايات المتحدة الامريكية تتربع باقي الدول بأكبر حيازة للذهب في العالم وبواقع 8.133 الف طن تليها المانيا 3.355 الف طنا، ومن ثم جاءت ايطاليا 2.451 الف طنا، فيما تذيلت جمهورية كوبا بالمرتبة 100 وبواقع 1 طن بالتساوي مع موريتانيا التي امتلكت 1 طنا ايضا ".

وكان العراق قد اعلن في 27 حزيران الماضي عن شراء كميات جديدة من الذهب بما يقرب من (34) طنًّا، وبنسبة زيادة قدرها 35% على ما كان في حيازته.

يذكر ان مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.