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العاصمة الايرانية تقترح تأسيس شركة اقتصادية مع كربلاء العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-14T18:09:20+0000
العاصمة الايرانية تقترح تأسيس شركة اقتصادية مع كربلاء العراقية

شفق نيوز/ اعلنت وسائل اعلام ايرانية، يوم السبت، عن مقترح لتأسيس شركة اقتصادية بين العاصمة الايرانية طهران ومحافظة كربلاء العراقية.

ونقلت وسائل الإعلام عن محافظ طهران، محسن منصوري، قوله إنه اقترح تأسيس شركة اقتصادية مشتركة بين طهران وكربلاء في مجال السياحة الترفيهية والصحية والمجالات الاخرى بين المدينتين.

واشار الى الامكانيات الفنية والهندسية الكبيرة التي تمتلكها طهران، مضيفا "نحن على استعداد للتعاون في جميع المجالات الهندسية والفنية كما أن طهران تعد قطباً علمياً في مجال الشركات المعرفية والتكنولوجية".

وبين منصوري ان "التعاون في سياق تسهيل الزيارة للعتبات المقدسة يعد دعما لنشر ثقافة اهل البيت (ع)".

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