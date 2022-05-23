العاصفة تغلق بورصة بغداد وانخفاض اسعار الدولار في كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-23T07:38:44+0000
العاصفة تغلق بورصة بغداد وانخفاض اسعار الدولار في كوردستان

شفق نيوز/ اغلقت البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد ابوابها، يوم الاثنين، بسبب العاصفة الترابية التي اجتاحت العراق، فيما انخفضت اسعار الدولار في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد اغلقتا ابوابهما، اليوم، بسبب العصافة الترابية فضلا عن اعلان السلطات تعطيل الدوام الرسمي.

وأوضح أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد التي فتحت البعض منها ابوابها، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضاً، حيث بلغ سعر البيع 148200 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار.

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