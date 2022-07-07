الطوز تنفي إيقاف مشاريعها الخدمية و"تبشّر" بأخرى "عملاقة"

شفق نيوز/ نفت إدارة قائممقامية طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، توقف العمل بمشاريعها الخدمية، وفيما بينت أنها أعادت "جرد" مشاريعها بعد تغيير المحافظ السابق، أكدت إطلاق أموال استكمال مشروع صرف صحي "عملاق متلكئ" منذ 13 سنة.

وكان ناشطون ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت انباء توقف مشاريع خدمية مهمة وقطع تخصيصاتها المالية عن قضاء الطوز من قبل ادارة محافظة صلاح الدين.

وقال قائممقام طوز خورماتو حسن زين العابدين لوكالة شفق نيوز إن "الأنباء عن توقف المشاريع الخدمية وتخصيصاتها المالية من قبل ادارة صلاح الدين عارٍ عن الصحة"، مبيناً أن "ما حدث إعادة احصاء وجرد للمشاريع الجاري تنفيذها بعد تغيير المحافظ السابق".

وأضاف ان "العمل جارٍ في 7 مشاريع تبلغ كلفتها نحو 10 مليارات دينار، اثنان منها كبرى في مجال الطرق والجسور والاخرى متوسطة وصغيرة ضمن ميزانية المحافظة وصندوق اعمار المناطق المتضررة".

واشار المسؤول المحلي إلى أن "المحافظة وبتوجيه من الحكومة أجرت كشوفات ميدانية على مشروع صرف صحي عملاق في الطوز تنفذه شركة تركية منذ العام 2009 وشهد تلكؤاً بسبب الأزمات المالية والأمنية ووصلت نسب انجازه إلى 63%"، لافتاً إلى "إطلاق أموال استكمال المشروع من قبل الشركة المعنية".

ويتبع قضاء طوزخورماتو إدارياً إلى محافظة صلاح الدين منذ إجراء التعديلات الإدارية عام 1976 حيث كان قبل ذلك يتبع لمحافظة كركوك، ويبلغ عدد سكانه نحو 119 ألف نسمة، من الكورد والتركمان وأقلية عربية، وهو من المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.

ويعاني قضاء طوزخورماتو من تهالك وتقادم عمراني كبير منذ عدة عقود من الزمن بسبب الصراعات القومية والسياسية بالرغم من خصوصية القضاء التاريخية والاجتماعية.