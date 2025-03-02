"الطماطم" تزدهر في البصرة والمحافظة تسوق 300 ألف طن خلال 4 أشهر

"الطماطم" تزدهر في البصرة والمحافظة تسوق 300 ألف طن خلال 4 أشهر
شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة البصرة، يوم الأحد، تسويق ما يقارب 300
ألف طن من محصول الطماطم خلال الأشهر الأربعة الماضية، داعية الجهات المعنية لغلق
المنافذ الحدودية ودعم المزارعين.
وقال مدير المديرية هادي حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "إجمالي تسويق
محصول الطماطم بلغ 295 ألفاً و791 طناً منذ انطلاق موسم التسويق 15/10/2024 لغاية
2025/3/2"، مبيناً أن "عملية إنتاج وتسويق محصول الطماطم تسير بوتيرة
متصاعدة".
وأشار حسين، إلى أن "كوارد المديرية مستمرة بتقديم الإرشادات
اللازمة للمزارعين لنشر طرق الزراعة الحديثة، فضلاً عن إجراء حملات المكافحة
للآفات والأمراض التي تصيب هذا المحصول بهدف سلامة المنتج وبالتالي زيادة
الإنتاج".
ودعا حسين، الجهات المعنية إلى "غلق المنافذ الحدودية وعدم استيراد
هذا المحصول نظراً لوفرته في المحافظة، والاستمرار بدعم المحاصيل الزراعية والحفاظ
عليها في الأسواق المحلية".
وأعلن مجلس البصرة، في الخميس 30 كانون الثاني/ يناير 2025، تلقيه مناشدات
من مسوقي الطماطم في المحافظة، الذين أعربوا عن معاناتهم بسبب تكدس المحصول
المحلي جراء استمرار الاستيراد.
وأعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان في 23 من شهر
شباط/ فبراير الماضي، عن حظر استيراد محصول الطماطم من خارج البلاد دعماً للمنتج
المحلي في العراق.