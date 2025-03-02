"الطماطم" تزدهر في البصرة والمحافظة تسوق 300 ألف طن خلال 4 أشهر

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة البصرة، يوم الأحد، تسويق ما يقارب 300 ألف طن من محصول الطماطم خلال الأشهر الأربعة الماضية، داعية الجهات المعنية لغلق المنافذ الحدودية ودعم المزارعين.

وقال مدير المديرية هادي حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "إجمالي تسويق محصول الطماطم بلغ 295 ألفاً و791 طناً منذ انطلاق موسم التسويق 15/10/2024 لغاية 2025/3/2"، مبيناً أن "عملية إنتاج وتسويق محصول الطماطم تسير بوتيرة متصاعدة".

وأشار حسين، إلى أن "كوارد المديرية مستمرة بتقديم الإرشادات اللازمة للمزارعين لنشر طرق الزراعة الحديثة، فضلاً عن إجراء حملات المكافحة للآفات والأمراض التي تصيب هذا المحصول بهدف سلامة المنتج وبالتالي زيادة الإنتاج".

ودعا حسين، الجهات المعنية إلى "غلق المنافذ الحدودية وعدم استيراد هذا المحصول نظراً لوفرته في المحافظة، والاستمرار بدعم المحاصيل الزراعية والحفاظ عليها في الأسواق المحلية".

وأعلن مجلس البصرة، في الخميس 30 كانون الثاني/ يناير 2025، تلقيه مناشدات من مسوقي الطماطم في المحافظة، الذين أعربوا عن معاناتهم بسبب تكدس المحصول المحلي جراء استمرار الاستيراد.

وأعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان في 23 من شهر شباط/ فبراير الماضي، عن حظر استيراد محصول الطماطم من خارج البلاد دعماً للمنتج المحلي في العراق.