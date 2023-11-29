الطلب "القوي" من العراق ودول أخرى يرفع أسعار الأرز "البسمتي" الهندي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الأرز البسمتي من الموسم الجديد في الهند لهذا العام بسبب الطلب القوي من العراق ودول اخرى في الشرق الأوسط وأوروبا، مما أجبر مشتري الجملة في أسواق الحبوب على دفع من 10 -15 % أكثر من العام الماضي.

وقال مزارعون هنود ان القرار الذي اتُخذ في شهر الماضي بخفض الحد الأدنى لسعر صادرات الأرز البسمتي إلى 950 دولارًا للطن من 1200 دولار للطن، أدى إلى موجة من عقود التصدير، مما عزز الطلب ودفع الأسعار إلى الارتفاع في معظم أسواق الجملة في الولايات الرائدة في إنتاج الحبوب.

وأضافوا أن الهند فرضت في يوليو/تموز الماضي حظراً على صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي لتحقيق استقرار الأسعار المحلية، ثم حددت فيما بعد السعر الأدنى لصادرات الأرز البسمتي.