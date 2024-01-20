الطقس البارد يعطل الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة: لن يعود لمستواه الطبيعي قبل أسابيع

شفق نيوز/ تسبب الطقس الشتوي القارس بوقف إنتاج ملايين البراميل من النفط في الولايات المتحدة، فيما يتوقع الا يعود الإنتاج الى مستوياته الطبيعية قبل أسابيع.

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، فان خلال الأسبوع الماضي، تقلص الإنتاج في جميع أنحاء أميركا بنحو 10 ملايين برميل بعد أن غطت الثلوج أجزاء من ولاية تكساس الأميركية، في الوقت الذي تشهد فيه ولاية نورث داكوتا موجة من البرد القارس، فيما من المتوقع ألا يعود الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية قبل أسابيع.

ويقدر التقرير حجم الكمية الإنتاج المتوقف في حوض بيرميان في تكساس ونيو مكسيكو بنحو 6 ملايين برميل، بينما يبلغ حجم الإنتاج المتوقف في باكين بولاية نورث داكوتا نحو 3.5 مليون برميل.

وأوضح التقرير أن درجات الحرارة المنخفضة للغاية تعمل على تجميل المياه في آبار النفط، مما يؤدي إلى توقف الإنتاج.

كما أن الطرق الجليدية تجعل من الصعب على شاحنات التفريغ المستخدمة لنقل مياه الصرف، الوصول إلى منصات الحفر.