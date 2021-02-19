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الطريق الدائري حول مدينة بغداد على طاولة الحكومة العراقية .. والكاظمي يبيّن أهميته

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-19T08:31:48+0000
الطريق الدائري حول مدينة بغداد على طاولة الحكومة العراقية .. والكاظمي يبيّن أهميته

شفق نيوز/ عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، إجتماعًا خُصص لبحث تنفيذ الطريق الدائري حول مدينة بغداد، وفقا لبيان صادر عن الحكومة العراقية اليوم الجمعة.

وذكر البيان انه "جرى خلال الإجتماع تقديم عرض شامل لمسار الطريق الدائري وتصميمه، كما اطلع سيادته بالتفصيل على الأهمية التنموية لإنشاء هذا الطريق وما سيقدّمه من خدمات للمواطنين عبر تجنيب شوارع العاصمة مرور الشاحنات، وامتصاصه الزخم المروري، فضلًا عن تطوير المدن والنواحي المحيطة والقريبة".

وأوضح الكاظمي أهمية هذا المشروع كونه سيخلق تحفيزًا إقتصاديًا بما يمثله من نشاط عمراني وتسهيل في النقل والربط البري.

واكد على ضرورة تكوين رؤية مستقبلية كاملة للحلول طويلة الأمد في المشاريع الستراتيجية، ومعالجة جميع الثغرات والمعوقات التي تواجه تنفيذها، والأخذ بعين الاعتبار النمو السكّاني والتمدد الحضري المستقبلي للمدن وتوسّعها.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الإجتماع الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، أهمية المشاريع الستراتيجية التي تقدم خدمة مباشرة للمواطن، مشددا على ضرورة قيام أجهزة الدولة والجهات المعنية بالتخطيط وضع هذه المشاريع في مقدمة أولوياتها خلال الفترة المقبلة.

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