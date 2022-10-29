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الطائرات والمركبات .. أهم استيرادات العراق من كندا

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-29T10:09:49+0000
الطائرات والمركبات .. أهم استيرادات العراق من كندا

شفق نيوز/ عدة مواد "الطائرات والمركبات" من اهم استيرادات العراق من كندا خلال العام 2021 حسب موقع trade map الذي يوفر خريطة التجارة للدول للصادرات والواردات والطلب الدولي والأسواق البديلة والأسواق التنافسية.

وذكر الموقع في احصائية على موقعه واطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق استورد من كندا خلال العام الماضي 24 مادة من السلع الرئيسية بقيمة مالية بلغت 107.536 ملايين دولار"، مبينة ان "نمو الاستيرادات ارتفع من كندا بنسبة 5% ما بين 2017 الى 2021".

واضاف ان "الطائرات جاءت اولا في استيرادات العراق من كندا بقيمة بلغت 50 مليون دولار، تليها المركبات بقيمة مالية بلغت 18.250 مليون دولار، تليها المواد الصيدلانية بقيمة بلغت 13 مليون دولار، ومن ثم الآلات والأجهزة الميكانيكية بقيمة بلغت 8 ملايين دولار.

كما اشار الموقع الى ان "صادرات العراق الى كندا بلغت 884 الاف دولار"، مبينة ان "هذه الصادرات انخفضت بنسبة 56% ما بين 2017 الى 2021".

وذكر أن "اهم صادرات العراق الى كندا تركزت الفاكهة والمكسرات الصالحة للأكل بقيمة مالية بلغت 423 الف دولار، تليها محضرات الخضار والفواكه والمكسرات بقيمة مالية 131 الف دولار، ومشروبات كحولية والخل بقيمة 65 الف دولار".

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