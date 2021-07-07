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الطاقة الأمريكية ترفع توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت للعامين الحالي والمقبل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-07T18:03:35+0000
الطاقة الأمريكية ترفع توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت للعامين الحالي والمقبل

شفق نيوز/ رفعت وزارة الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء، توقعاتها لمتوسط سعر النفط ماركة برنت للعام الحالي بمقدار ثلاثة دولارات ونصف الدولار.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة في الوزارة، أنها تتوقع أن يكون متوسط السعر 68.78 دولاراً للبرميل بعد أن كان 65.19 دولار، فيما سيرتفع سعر برنت العام المقبل إلى 66.64 دولاراً للبرميل بدلاً من 60.49 دولار في توقعات سابقة.

وتوقعت أن يرتفع متوسط سعر برميل النفط ماركة غرب تكساس الوسيط لعام 2021 إلى 65.85 دولاراً للبرميل بعد أن توقعت في شهر حزيران/يونيو أن يصبح السعر 61.85 دولاراً للبرميل، في حين رفعت توقعاتها لسعر البرميل لعام 2022 ليصبح 62.97 دولاراً مقابل 56.74 دولاراً في توقعات سابقة.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها بشأن متوسط إنتاج النفط في البلاد بحلول نهاية العام الحالي بمقدار 20 ألف برميل يوميا، ليبلغ 11.1 مليون برميل يوميا.

وأشارت إلى أنها تتوقع ارتفاع متوسط إنتاج النفط في البلاد للعام المقبل بمقدار 60 ألف برميل، ليبلغ 11.85 مليون برميل يوميا.

وكانت وزارة الطاقة الامريكية في حزيران/يونيو الماضي، قد رفعت توقعاتها لمتوسط إنتاج النفط في البلاد لعام 2021 حتى 11.08 مليون برميل يوميا، وخفضت توقعاتها لعام 2022 حتى 11.79 مليون برميل يومياً.

وكان متوسط إنتاج النفط في الولايات المتحدة قد بلغ في العام الماضي 11.31 مليون برميل يوميا.

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