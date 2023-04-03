الطاقة النيابية تؤكد فتح عطاءات استثمار 5 مصافي في العراق

شفق نيوز/ أعلنت لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية، يوم الاثنين، مناقشة مشاريع استثمار المصافي النفطية، مع وزير النفط، حيان عبد الغني، وذلك بعد فتح عطاءات لشركات أجنبية.

وقال عضو اللجنة، صباح صبحي، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية، التقت بوزير النفط حيان عبد الغني، لمناقشة عدد من الملفات المهمة من ضمنها المشاريع الاستثمارية واستثمار المصافي النفطية".

وأضاف صبحي، أن "وزارة النفط فتحت في الشهر الماضي العطاءات للشركات الأجنبية لاستثمار 5 مصافي للنفط على مستوى العراق، ومن ضمن تلك المصافي مصفى القيارة ومصفى البصرة".

وأوضح أن "طرح هذه المصافي للاستثمار يأتي لأجل سد النقص الحاصل في توفير المشتقات النفطية، وعدم الحاجة إلى الاستيراد وبالتالي إعلان العراق الاكتفاء الذاتي للنفط ومشتقاته".

وكانت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، قد أعلنت أواخر 2022، عزمها تضمين إنشاء مصفى الكوت الاستثماري بمحافظة واسط، في موازنة 2023.