الطاقة النيابية تؤكد بدء استثمار الغاز في العراق وتحدد موعد الاكتفاء الذاتي

شفق نيوز / أكدت لجنة النفط والغاز النيابية، دخول أربع شركات لاستثمار غاز العراق، وفيما رأت أن هذا الاستثمار سيسد 30% من حاجة البلد للغاز، رجحت تحقيق الاكتفاء الذاتي في ظرف خمس سنوات.

وقال عضو اللجنة صباح صبحي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك أربع شركات دخلت لاستثمار الغاز ضمن جولة التراخيص، إضافة إلى جهود وزارة النفط للاستفادة من الغاز المصاحب للنفط، لتوليد محطات الطاقة الكهربائية".

وأضاف صبحي، أن "العراق بات يمتلك الآن 3 حقول للغاز في محافظتي ديالى والانبار ومنطقة الحدودية بين العراق والجانب الإيراني، ودخلت تلك الحقول في جولة التراخيص والاستثمار".

وأوضح أن "حقول الغاز التي دخلت مرحلة الاستثمار ستقوم بسد الحاجة الفعلية لاستيراد الغاز بالنسبة 30% من نسبة الغاز المستورد من إيران لتوليد محطات الطاقة الكهربائية".

واستبعد عضو النفط والغاز النيابية، تحقيق الاكتفاء الذاتي للغاز بالوقت الحالي، مردفاً بالقول إن "العراق يحتاج إلى معدات جديدة وتطوير أكثر في استثمار الغاز ويكون الاكتفاء الذاتي للغاز خلال 5 سنوات القادمة".

وكان وزير النفط حيان عبد الغني، قد أعلن يوم 29 آذار الماضي، بدء عمليات استثمار الغاز من حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار بمعدل (60) مقمق.

وعانى العراق على مر العقود الماضية، من عجز مزمن في الغاز الذي يستورد كميات كبيرة منه من إيران، رغم كونه من أبرز الدول النفطية في الشرق الأوسط، في وقت يتم حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط الذي يمكن الاستفادة منه.

العراق من بين تسع دول مسؤولة عن غالبية عمليات حرق الغاز، والتي تستحوذ على نحو نصف الإنتاج العالمي من النفط، إذ تفيد بيانات البنك الدولي بأن العراق هو ثاني أكثر دولة في العالم تستخدم هذه الممارسة بعد روسيا وقبل إيران والولايات المتحدة، ففي عام 2020، بلغ حجم الغاز المحترق في العراق 17.374 مليون متر مكعب.