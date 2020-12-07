الطاقة النيابية تزف بشرى صرف رواتب عقود وأجور الكهرباء

شفق نيوز/ كشفت اللجنة النفط والطاقة النيابية، يوم الاثنين، عن صرف رواتب الموظفين العاملين بصفة عقود واجور في وزارة الكهرباء، مشيرة إلى أنه سيصرف راتب شهر واحد فقط حسب التخصصات المالية.

وقال عضو اللجنة امجد العقابي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك اهتماما لأصحاب العقود والأجور في وزارة الكهرباء من قبل مجلس النواب بالتواصل مع الجهات المعينة لإطلاق مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ اشهر ولم تصرف في وقتها".

واضاف انه "خلال الأيام المقبلة سيتم صرف رواتب العقود والاجور لشهر واحد حسب التخصصات المالية المتوفرة"، مؤكدا أن "البرلمان يسعى ويعمل على إضافة مستحقاتهم المالية في قانون الموازنة العامة للعام 2021 ".

ولفت العقابي، الى ان "الأشهر المتبقية ستصرف بأثر رجعي بعد التصويت على قانون الموازنة بالبرلمان".

ولم يتلق عشرات الآلاف من أصحاب العقود والأجور اليومية في وزارة الكهرباء رواتبهم منذ أشهر، وسط احتجاجات تخرج بين الحين والآخر على عدم صرفها.