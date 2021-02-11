الطاقة النيابية: العراق يهدر 18 ملياراً من الغاز الطبيعي سنويا

شفق نيوز/ اكد عضو في لجنة النفط والطاقة النيابية، يوم الخميس، إن العراق يهدر 18 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، فيما أشار إلى إنه البلاد تستورد 20 مليار الانتاج الطاقة الكهربائية.

وقال عضو اللجنة غالب محمد لـوكالة شفق نيوز، إن "العراق يعتبر من الدول المتقدمة باحتياط الغاز الطبيعي في ظل وجود حقول متعددة ابرزها عكاز بمحافظة الانبار والمنصورية في ديالى".

وأضاف إن "العراق يهدر سنويا 18 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقوله النفطية، وذلك بحرقها؛ وهي كافة الإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية بالبلاد".

وتابع محمد، إن "العراق يستورد 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من دول الجوار لإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية".

ولفت عضو اللجنة الطاقة النيابية، إلى أن "هناك أسباباً غير معروفة تدفع بعدم استثمار الحقول الغازية وتحاول ابقاء العراق بعيدا عن استثمار الغاز وتركيز على زيادة الانتاج النفطي".