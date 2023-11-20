الطاقة النيابية: الربط الكهربائي مع دول الخليج سيوفر 1500 ميغاواط

شفق نيوز / أكدت لجنة الكهرباء والطاقة في البرلمان العراقي، يوم الاثنين، أن الربط مع دول الخليج سينتهي أواخر 2024، فيما أشارت إلى أن الربط الأردني وفر 500 ميغا واط في غرب العراق.

وقال نائب رئيس اللجنة، حسن الأسدي، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الكهرباء تسير وفق خطوات وصلت إلى مراحل متقدمة بربط الطاقة الكهربائية مع دول الخليج، وإن المشروع يحتاج إلى أعمال وربط لخطوط 132".

وأضاف أن "السنة القادمة ستشهد تطوراً في ملف ربط الطاقة الكهربائية بين العراق ودول الخليج بشكل تام"، مشيرا إلى أن "الربط الخليجي سيوفر للعراق كمرحلة أولى 1500 ميغاواط".

وبشأن الربط الأردني، أوضح الاسدي، أن "ربط العراق مع الأردن اكتمل وتم الاستفادة منه في منطقة الرطبة بمحافظة الأنبار، وكمرحلة أولى تم تجهيز العراق بـ500 ميغاواط".

وأعلن المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء، يوم 26 تشرين الأول الماضي، اكتمال المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع الأردن، لافتا الى تجهيز منطقة الرطبة غربي الأنبار، بالكهرباء من هذه المرحلة الشهر المقبل، على أن يتم استكمال المرحلتين الثانية والثالثة التي ستضاف لها الربط الكهربائي مع مصر.

وقبل ستة أشهر، أعلن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، وفيما بيّن أن هذا المشروع "حلم" تحول الى حقيقة، أكد ان مشروع الربط الكهربائي السعودي العراقي المباشر سيضيف في سعته الاولية 1000 ميكا واط لشبكة الطاقة العراقية.