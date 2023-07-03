الطاقة السعودية: سنمدد خفضاً طوعياً قدره مليون برميل يومياً لشهرين

شفق نيوز/ اعلنت المملكة العربية السعودية، يوم الاثنين، انها ستمدد خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يومياً لشهر آخر ليشمل آب/ أغسطس المقبل.

وقالت وكالة الانباء السعودية نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، إن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يومياً، والذي بدأ تطبيقه في شهر تموز/ يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر آب/ أغسطس مع إمكانية تمديده، وبذلك يكون إنتاج السعودية في الشهر المقبل ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً.

وأوضح المصدر أن "هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في نيسان/ أبريل 2023 والممتد حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2024".

وأكد المصدر أن "هذا التخفيض الطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك +" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".