الطاقة الدولية: سيتم توفير 271 مليون برميل نفط من مخزونات الدول

شفق نيوز- باريس

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، يوم الأحد، التزام الحكومات بتوفير 271.7 مليون برميل من النفط من مخزوناتها.

وأكدت الوكالة الدولية في بيان لها: مخزونات النفط من دول آسيا وأوقيانوسيا ستتاح فورا بينما ستتوفر مخزونات من أوروبا والأميركتين نهاية آذار/ مارس الحالي.

وبينت أن: النفط من احتياطيات الطوارئ التابعة للوكالة سيبدأ بالتدفق قريبا إلى الأسواق العالمية.

وقد تجاوزت أسعار النفط الـ100 دولار، في صعود لم يشهده القطاع النفطي منذ 4 سنوات مضت.

وقد عمدت بعض الدول الاوروبية، الى السحب من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي لديها، مثل بريطانيا وفرنسا، حيث سحبتا ما مجموعه 28 مليون برميل نفط، إلى جانب خطوات مماثلة اتخذتها اليابان والولايات المتحدة.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قررت الجمعة، السماح بشراء النفط الروسي، وبينت أن التفويض "مؤقت" ويسمح للدول بشراء النفط الروسي العالق حاليا في عرض البحر.