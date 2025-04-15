الطاقة الدولية تقلّص توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الطاقة الدولية، يوم الثلاثاء، خفض كبير في توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025، بمقدار 300 ألف برميل يومياً، ما يعادل قرابة الثلث من التقديرات السابقة.

وأشارت الوكالة، في تقريرها الشهري، أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إلى أن "الولايات المتحدة والصين وهما أبرز محركات الاقتصاد العالمي شكّلتا محور هذا الخفض، في وقت تتصاعد فيه حدة الحرب التجارية بين البلدين، ما يترك آثاراً مباشرة على الأسواق العالمية، ولا سيما قطاع الطاقة".

كما لفت إلى أن "وتيرة التباطؤ لن تتوقف عند العام المقبل، بل ستستمر في 2026، حيث من المتوقع أن ينخفض نمو الطلب إلى 690 ألف برميل يومياً".

وأوضحت الوكالة أن "تراجع أسعار النفط الأخيرة لم يكن كافيًا لتعويض تأثيرات البيئة الاقتصادية الضعيفة والمتقلبة".

يذكر أن منظمة البلدان المصدّرة للبترول "أوبك" أعلنت، يوم أمس الاثنين، تخفيض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 إلى 1.3 مليون برميل يومياً.