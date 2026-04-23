الطاقة الدولية تعلن فقدان 13 مليون برميل من النفط يوميا بسبب حرب إيران

أعلن مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، يوم الخميس، فقدان نحو 13 مليون برميل من النفط يومياً منذ اندلاع النزاع العسكري بين اميركا واسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى ولغاية الآن، ورغم سريان وقف إطلاق النار في المنطقة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بيرول قوله، إن العالم يواجه "أكبر تهديد لأمن الطاقة في "التاريخ"، محذراً من تراجع الطلب على النفط والغاز نتيجة ارتفاع الأسعار أو بعض الإجراءات التي قد تتخذها الحكومات بالتزامن مع استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز وعرقلة سلاسل إمداد الطاقة.