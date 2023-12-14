الطاقة الدولية ترفع توقعات الطلب على النفط خلال 2024

شفق نيوز/ خفضت وكالة الطاقة الدولية، توقعات الطلب على النفط خلال الربع الأخير من العام الجاري، بينما رفعت توقعات الطلب على الخام خلال عام 2024، مع استمرار التباطؤ بصفة عامة.

وقالت الوكالة في تقريرها لسوق النفط، الذي ورد لوكالة شفق نيوز، إنه من المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.3 مليون برميل يومياً، ليصل إلى 101.7 مليون برميل يومياً بنهاية 2023، مقابل توقعات الشهر الماضي البالغة 2.4 مليون برميل يومياً.

واضاف، ان نمو الطلب العالمي في الربع الأخير من العام الجاري، إذ خفضت توقعاتها بنحو 400 ألف برميل يومياً.

وبحسب تقريرها، توقعت ارتفاع الطلب على النفط عالميًا خلال العام المقبل بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا، مقابل توقعات الشهر الماضي البالغة 930 ألف برميل يومياً.

ورغم رفع وكالة الطاقة الدولية تقديرات العام المقبل، إلا أنها توقعت استمرار التباطؤ، وهو ما أرجعته إلى نمو الاقتصاد العالمي بمستوى أقل من المتوقع في الاقتصادات الكبرى.

وتشير إلى أن تحسينات كفاءة الطاقة وانتشار السيارات الكهربائية يؤثران كذلك على الطلب على النفط، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.