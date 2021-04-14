الطاقة الدولية ترفع توقعات الطلب على النفط

شفق نيوز/ قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء إن إطلاق لقاح كورونا يزيد من آفاق الطلب العالمي على النفط، رغم أن الحالات المتزايدة في بعض البلدان الرئيسية المستهلكة للنفط تظهر أن التعافي قد يكون هشا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري واطلعت عليه وكالة شفق نيوز "إن الزيادة الهائلة في مخزونات النفط العالمية التي تراكمت خلال صدمة الطلب على COVID-19 العام الماضي يتم العمل عليها، وحملات اللقاحات تتسارع ويبدو أن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل".

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن "الطلب والعرض العالمي على النفط سيعودان إلى التوازن في النصف الثاني من العام وأن المنتجين قد يحتاجون بعد ذلك إلى ضخ مليوني برميل يوميًا لتلبية الطلب المتوقع".

وأضافت الوكالة أن "أوبك وحلفاء من بينهم روسيا ، المجموعة المعروفة باسم أوبك +، يمكنهم تخصيص إنتاجهم لتلبية الطلب سواء تم ترويض الفيروس أم لا".