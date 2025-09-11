"الطاقة الدولية" ترفع توقعاتها لإمدادات النفط خلال العام الحالي

شفق نيوز- باريس

رفعت وكالة الطاقة الدولية، يوم الخميس، توقعاتها لنمو لطلب العالمي على النفط الخام، وكذلك لإمدادات النفط عن العام الجاري، وذلك بعد قرار أعضاء في أوبك+ بزيادة الإنتاج.

ووفقاً للتقرير الشهري للوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، فقد رفعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 740 ألف برميل يومياً في 2025، مقارنة بالتوقعات السابقة بزيادة 680 ألف برميل يومياً.

أما بالنسبة لتقديرات 2026، أبقت الوكالة وكالة الطاقة الدولية، توقعاتها نمو الطلب على النفط في 2026 دون تغيير عند 700 ألف برميل يومياً.

وفيما يتعلق بالمعروض العالمي من الخام، من المتوقع أن يرتفع إلى مليوني و700 ألف برميل يومياً في 2025 بعد أحدث زيادة من أوبك+ (من 2.5 مليون برميل يومياً)، بحسب الوكالة.

وقدرت وكالة الطاقة الدولية أن صافي الزيادة من سبتمبر/ أيلول إلى تشرين الأول/ أكتوبر، في إنتاج نفط أوبك+ سيكون 40 ألف برميل يومياً، أي أقل من زيادة الحصص البالغة 137 ألف برميل يوميا.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.3% إلى 67.28 دولارا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.4% مسجلاً 63.43 دولارا للبرميل.