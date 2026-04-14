الطاقة الدولية ترجح تراجعاً بنمو الإمدادات والطلب على النفط خلال 2026
شفق نيوز- باريس
خفضت وكالة الطاقة الدولية، يوم الثلاثاء، بشكل حاد توقعاتها لنمو الإمدادات والطلب على النفط.
وبحسب الوكالة، فمن المتوقع الآن انخفاضهما عن مستويات عام 2025 نتيجة لتأثير حرب الشرق الأوسط على تدفقات النفط وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.
كما رجحت الآن "انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 80 ألف برميل يوميا في عام 2026، مقارنة بتوقعات تقريرها الشهري السابق بارتفاع 640 ألف برميل يوميا".
وأضافت الوكالة، ومقرها باريس، أن "من المتوقع أيضا انخفاض الإمدادات العالمية من النفط 1.5 مليون برميل يوميا في عام 2026، بعدما كانت تتوقع الشهر السابق زيادة قدرها 1.1 مليون برميل يوميا".