الطاقة الدولية ترجح تراجعاً بنمو الإمدادات والطلب على النفط خلال 2026

شفق نيوز- باريس

خفضت وكالة الطاقة الدولية، يوم الثلاثاء، ​بشكل حاد توقعاتها لنمو ‌الإمدادات والطلب على النفط.

وبحسب الوكالة، فمن المتوقع ​الآن انخفاضهما عن ​مستويات عام 2025 نتيجة لتأثير ⁠حرب الشرق الأوسط ​على تدفقات النفط وتداعياتها ​على الاقتصاد العالمي.

كما رجحت الآن "انخفاض الطلب العالمي على ​النفط بمقدار 80 ​ألف برميل يوميا في عام 2026، مقارنة بتوقعات تقريرها الشهري السابق بارتفاع 640 ألف برميل يوميا".

وأضافت الوكالة، ​ومقرها باريس، ​أن "⁠من المتوقع أيضا انخفاض الإمدادات العالمية ​من النفط 1.5 ​مليون ⁠برميل يوميا في عام 2026، بعدما كانت ⁠تتوقع ​الشهر السابق ​زيادة قدرها 1.1 مليون برميل يوميا".