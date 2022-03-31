الطاقة الدولية تدعو لإجتماع طارئ لمناقشة سحب جماعي من مخزونات النفط

شفق نيوز/ دعت وكالة الطاقة الدولية لعقد اجتماع وزاري طارئ غدا الجمعة لمناقشة حالة سوق النفط، واتخاذ قرار بشأن إمكانية الإفراج عن مزيد من براميل النفط الخام من احتياطيات الوكالة.

وقالت متحدثة باسم وزيرة الطاقة النيوزيلندية ميجان وودز، إن الدول الأعضاء في الوكالة ستجتمع لاتخاذ قرار بشأن سحب جماعي من مخزونات النفط، مبينة أنه "لم يتقرر حجم السحب الجماعي المحتمل وسيحدد الاجتماع كمية إجمالية وسيتبع ذلك تخصيص كمية لكل دولة".

وتراجعت العقود الآجلة للنفط أكثر من 5 دولارات للبرميل في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بفعل أنباء عن أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبحث سحب نحو مليون برميل يوميا من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية على مدار عدة أشهر في محاولة لتهدئة أسعار الخام المرتفعة.

وكان اثنان من كبار المسؤولين الأمريكيين قد قالا يوم امس الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس سحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي على مدى عدة أشهر لخفض أسعار البنزين.

وقد يضاف ذلك السحب إلى 60 مليون برميل من النفط وافقت دول وكالة الطاقة الدولية على سحبها في وقت سابق من مارس آذار لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وترى وكالة الطاقة الدولية أنه بإمكان العالم التقليل من تأثير نقص النفط، الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، من خلال تقييد استخدام السيارات وتسريع تحول المدن التي تهيمن عليها المركبات.

وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، في مؤتمر صحفي قبل إسبوعين "إننا نمر بأزمة كبيرة وأسواق النفط في حالة طارئة وليس هذا فقط، بل قد يزداد الأمر سوءاً عمّا هو عليه اليوم في الأشهر القليلة المقبلة".