الطاقة الدولية تخفض توقعات الطلب العالمي على النفط إلى 850 ألف برميل يومياً

شفق نيوز- باريس

خفضت وكالة الطاقة الدولية، يوم الخميس، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2026، وذلك لتأثير ارتفاع الأسعار على الاستهلاك.

وذكرت الوكالة في أحدث تقرير شهري لها، بحسب رويترز، أنها "خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2026 إلى 850 ألف برميل يوميا من 930 ألف برميل يوميا في توقعات سابقة".

وارتفعت أسعار النفط، صباح اليوم الخميس، مدفوعة بمخاوف المستثمرين من تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وما قد يترتب على ذلك من اضطرابات محتملة في إمدادات الخام.

وجاء ذلك، بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد فيها أن المحادثات مع طهران ستستمر، رغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى إمكانية إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط في حال تعثر المفاوضات.