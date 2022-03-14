الطاقة الدولية تحث الدول النفطية على زيادة الإنتاج

شفق نيوز/ حثت وكالة الطاقة الدولية، يوم الاثنين، الدول النفطية على ضخ المزيد من الخام لتحقيق الاستقرار في الأسواق المتضررة من الأزمة الأوكرانية.

وقال مدير الوكالة فاتح بيرول، في مؤتمر للطاقة المنعقد بالعاصمة السعودية الرباط، إنه "بعد سحب 62 مليون برميل بصورة مبدئية، ستسحب وكالة الطاقة المزيد إذا استمرت الظروف الحالية أو ساءت".

واضاف انه "على كل دولة منتجة للنفط أن تتحلى بالمسؤولية وتضخ المزيد من النفط في السوق".

ونتيجة ارتفاع اسعار النفط تم الإعلان عن إطلاق ملايين البراميل من احتياطي النفط الاستراتيجي في أمريكا والصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، الا ان الحرب في اوكرانيا ادت الى ارتفاع كبير لأسعار النفط لتصل الى 139 دولاراً للبرميل قبل ان تنخفض قليلا.