الطاقة الدولية تتوقع "حرب اسعار" تهدد أسواق النفط

شفق نيوز/ توقعت وكالة الطاقة الدولية، يوم الثلاثاء، ان تفضي المحادثات المتوقفة في أوبك+ إلى ما وصفتها "حرب أسعار" في مبيعات النفط.

وقالت وكالة الطاقة ، بحسب CNBC عربية إن "المحادثات المتعثرة بين كبار منتجي النفط بشأن ضخ المزيد من الإمدادات قد تتدهور لتتحول إلى "حرب أسعار"، في الوقت الذي تتسبب فيه اللقاحات المضادة لكوفيد-19 ارتفاعا على طلب الخام.

وأضافت الوكالة أن "احتمال نشوب معركة على الحصة السوقية يهدد الأسواق حتى وإن كان احتمالًا بعيدًا، وكذلك احتمال ارتفاع أسعار الوقود يهدد بتغذية التضخم وإلحاق الضرر بتعاف اقتصادي هش".