الطاقة الدولية تتوقع تعافي سوق النفط وفائضاً كبيراً خلال 2027

شفق نيوز- متابعة

توقعت وكالة الطاقة الدولية، يوم الأربعاء، أن تتعافى سوق النفط العالمية تدريجياً من تداعيات إغلاق مضيق هرمز، قبل أن تشهد فائضاً كبيراً في المعروض خلال عام 2027.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري عن سوق النفط، إن الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، الذي يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية، من شأنه أن يسهم في استعادة تدفقات النفط من منطقة الخليج بشكل تدريجي.

وأشارت إلى أن الحرب الأخيرة أدت إلى توقف إنتاج أكثر من 14 مليون برميل يومياً من نفط الشرق الأوسط، مؤكدة أن صادرات النفط الإيرانية ستستأنف بالكامل بمجرد رفع القيود الأميركية.

وأضافت الوكالة أن توقعاتها الأولية لعام 2027 تشير إلى فائض كبير في سوق النفط العالمية، مع إمكانية ارتفاع المعروض العالمي بنحو 8 ملايين برميل يومياً، مقابل نمو متوقع للطلب لا يتجاوز مليوني برميل يومياً.

وبيّنت أن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بدأت بالارتفاع مطلع شهر حزيران/ يونيو الجاري، مدفوعة بزيادة عمليات نقل النفط بين السفن في خليج عُمان، ما رفع إجمالي إمدادات الشرق الأوسط إلى نحو 12 مليون برميل يومياً، بعد أن كانت قد هبطت إلى 9.6 ملايين برميل يومياً خلال شهر أيار الماضي.

ورأت وكالة الطاقة الدولية أن استقرار الأوضاع في الخليج وعودة الصادرات الإيرانية إلى مستوياتها الطبيعية سيشكلان عاملين رئيسيين في إعادة التوازن إلى الأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة.