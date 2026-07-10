الطاقة الدولية تتوقع انخفاض إمدادات النفط العالمية بنحو 3.7 مليون برميل يومياً

شفق نيوز- متابعة

توقعت وكالة الطاقة الدولية، يوم الجمعة، انخفاض صادرات النفط العالمية بنحو 3.7 مليون برميل يومياً على خلفية الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على إيران خلال اليومين الماضيين.

وقالت المنظمة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن تصاعد الأعمال القتالية بين أميركا وإيران "يؤثر على توقعاتنا للنفط"، لكنها رجحت انخفاض إمدادات النفط العالمية لنحو 3.7 مليون برميل يومياً في 2026.

وأشارت إلى أن المعروض من النفط ارتفع 4.1 مليون برميل يومياً في حزيران/ يونيو الماضي لكنه بقي أقل من مستواه قبل الحرب.

وأضافت: "نتوقع عجزاً في المعروض العالمي للنفط بـ860 ألف برميل يومياً خلال العام الحالي. كما تشير المعطيات إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط بنحو مليون برميل يومياً".

غير أن الوكالة الدولية توقعت نمواً في إمدادات النفط بمقدار 7.5 مليون يومياً في عام 2027 في حال تحسن حركة العبور عبر مضيق هرمز.

وشنت الولايات المتحدة هجمات جوية على إيران ليل الثلاثاء/ الأربعاء مستهدفة عدداً من المواقع المنشآت الحيوية، وردت إيران بقصف منشآت في البحرين والكويت.