الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط في 2026

شفق نيوز – باريس

توقعت وكالة الطاقة الدولية، يوم الأربعاء، زيادة في نمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2026.

وذكرت الوكالة، وفقاً لما نقلته "رويترز"، أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 930 ألف برميل يومياً هذا العام، مقارنة بـ 860 ألف برميل يومياً في تقريرها السابق.

وبحسب "رويترز"، فإن المعروض العالمي من النفط سيتجاوز الطلب بمقدار 3.69 ملايين برميل يومياً خلال هذا العام، وهو ما يقل عن فائض بلغ 3.84 ملايين برميل يومياً في التقديرات السابقة.

كما أشارت وكالة الطاقة الدولية، إلى أن مستويات المخزونات المرتفعة توفر قدراً من الطمأنينة للمتعاملين في السوق، وتسهم في إبقاء الأسعار تحت السيطرة.