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الطاقة الدولية: العالم يمر بأول أزمة طاقة عالمية حقيقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-25T06:26:11+0000
الطاقة الدولية: العالم يمر بأول أزمة طاقة عالمية حقيقية

شفق نيوز/ اكد رئيس وكالة الطاقة الدولية (IEA) فاتح بيرول، يوم الثلاثاء، إن تضييق أسواق الغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم وخفض كبار منتجي النفط للإمدادات، أدى إلى وضع العالم في وسط "أول أزمة طاقة عالمية حقيقية".

وأضاف بيرول خلال أسبوع الطاقة الدولي الخامس عشر في سنغافورة، إن "زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وسط أزمة أوكرانيا وانتعاش محتمل في شهية الصين للوقود سيضيقان السوق حيث ستدخل 20 مليار متر مكعب فقط من سعة الغاز الطبيعي المسال الجديدة إلى السوق العام المقبل".

وأشار بيرول إلى أن "القرار الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المعروفين باسم (أوبك+)، بخفض مليوني برميل يوميًا هو قرار محفوف بالمخاطر وهو مؤسف حقًا، لأن العديد من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم على شفا الركود، إذا كنا نتحدث عن الركود العالمي".

لكن بيرول قال أيضًا إن أزمة الطاقة الحالية يمكن أن تكون نقطة تحول في تاريخ الطاقة لتسريع مصادر الطاقة النظيفة وتشكيل نظام طاقة مستدام وآمن.

ولفت إلى أن "أمن الطاقة هو المحرك الأول (لانتقال الطاقة)"، حيث ترى البلدان تقنيات الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة كحل.

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