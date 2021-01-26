الطاقة الدولية: الطلب العالمي على الغاز قد ينمو بنحو 3% هذا العام

شفق نيوز/ توقع محلل من وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء، نمو الطلب العالمي على الغاز بنسبة 2.8% هذا العام، بما يعادل نحو 110 مليارات متر مكعب، ليتعافى نحو مستويات 2019.

وقال جون باتيست دوبروي كبير محللي قطاع الغاز الطبيعي بوكالة الطاقة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ إن "أسواق الغاز العالمية شهدت أكبر انخفاض مسجل لها في عام 2020 ، مع انخفاض يقدر بنحو 2.5٪ على أساس سنوي (سنوي) في الاستهلاك (حوالي 100 مليار متر مكعب)، وقد نتج ذلك عن طقس معتدل بشكل استثنائي في الأشهر الأولى وهجوم كوفيد 19".

وبين أن "الربع الثالث شهد انتعاش تدريجي في الربع الثالث مع تخفيف إجراءات الإغلاق".

واضاف ان "اسعار الغاز أغلقت عام 2020 بانتعاش سريع حيث أدى ارتفاع الطلب في فصل الشتاء إلى تقلص العرض كما هي الحال في الأسابيع الاولى من عام 2021 حيث أدت موجات البرد إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى مستوياتها الشتوية المرتفعة وحطمت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا الأرقام القياسية التاريخية".

وتوقع دوبروي ان "الانتعاش لن يكون كبيرا وإن الأسواق الأكثر نضجا ستشهد تعافيا تدريجيا في 2021، لينمو الطلب بنسبة 2.8% بما يعادل نحو 110 مليارات متر مكعب".