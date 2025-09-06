الطاقة التركية: العراق واحد من أهم اللاعبين بمجال النفط وعلينا التعاون معه

شفق نيوز- بغداد

أكد وكيل وزارة الطاقة التركي أحمد جونكار، يوم السبت، على ضرورة التعاون مع العراق في مجال النفط والطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن العراق أحد أهم اللاعبين في المنطقة بمجال النفط، ولا يمكن لأي دولة التخلي عن جيرانها.

وقال جونكار في كلمة له خلال جلسة حوارية على هامش منتدى بغداد، وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الاقتصاد يتطور وينمو حسب الطلب وأن استهلاك الطاقة في تركيا زاد بالضعف، وقد زاد طلب الحاجة إلى أكثر من 120 الف ميغاواط"، مبيناً أن "الطاقة المتجددة بنهاية شهر تموز/يوليو كانت 61٪‎ من القدرة التي تم إخراجها، وأن 73٪ من الطاقة تأتي من المصادر المتجددة".

وأضاف أن "تركيا لديها أنبوب ناقل للنفط مع العراق، وكذلك مع إيران، وخطوط نقل اخرى الطاقة مع العديد من الدول"، مؤكداً أن "تركيا تدعم التعاون الإقليمي والعمل مع دول المجاورة، ومنها العراق وإيران، والتواصل معها وبناء الطاقة النظيفة، لأنه لا يمكن لأي بلد العمل بمعزل عن الدول المجاورة له".

وشدد على أن "تركيا مستمرة بالعمل بالقرب من البلدان المجاورة، وأن العراق واحد من أهم اللاعبين في توفير النفط الخام، ويجب التعاون معه لتوفير الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة وكذلك النفط".

وأوضح أن "تركيا تهدف الى الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس، ونعمل على ذلك من خلال القطاع الخاص"، مشيراً إلى أن "النفط والغاز الطبيعي أمر أساسي ومهم، والطاقة المتجددة لها دور أساسي داعم، لكن النفط يبقى نقطة أساسية".

وبيّن أن "تركيا عملت بجهود استثنائية لتطوير أمن الطاقة، وأن الحقول النفطية في جنوب تركيا تنتج 80 ألف برميل باليوم، وستصل إلى 100 ألف برميل يوميا".

وتابع جونكار: "نحن على تواصل مع السوق العالمي ولدينا نقاط أساسية وإجراء التوازن، ونحن نؤكد على تنويع مصادر الطاقة، و يتعين أن ننظر في الأولويات أكثر".

وختم بالقول إن "المصادر المحلية يجب أن تكون مرتبطة بالسوق وتنوع مصادر الطاقة لحماية المواطنين من المخاطر، وخلقنا الظروف الملائمة لتركيا لتحقيق الأهداف الوطنية".