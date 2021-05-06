الطاقة الاردنية تطرح عطاءً لنقل النفط من العراق

شفق نيوز/ طرحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، اليوم الخميس، عطاء لنقل مادة النفط الخام من موقع التحميل في جمهورية العراق إلى موقع مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، بمعدل 10 آلاف برميل يوميا.

وحددت الوزارة آخر موعد للحصول على نسخة وثائق العطاء وتقديم الاستفسارات يوم الاثنين 27 أيار الحالي، وآخر موعد لتقديم العروض الساعة 12 ظهر يوم الخميس الثالث من حزيران المقبل.

وتتولى وزارة الطاقة والثروة المعدنية مسؤولية نقل النفط الخام من موقع التحميل في جمهورية العراق إلى موقع مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين الأردني والعراقي ويستورد الأردن بموجبها نحو 10 الاف برميل نفط يومياً تنقل براً.

وأكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، اهمية المذكرة في تفعيل الاستيراد البري وما يتبعه من تأهيل الخط البري بين البلدين وأثره على المجتمعات المحيطة بالطريق وتشغيل أسطول الصهاريج في الأردن والعراق، وبما يجسد مصالح البلدين.

وقالت الوزيرة: إن استيراد النفط من العراق الشقيق جزء من منظومة المشاريع التي تسعى الوزارة من خلالها لتعزيز التعاون في الطاقة مع الدول العربية المجاورة والتشبيك ما بين هذه الدول بما يحقق مصالح شعوبها.