الضربات الأميركية تعيد التوتر للأسواق.. النفط يصعد وترقب لاتفاق مع إيران

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً بعد تراجع التفاؤل بشأن قرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، عقب ضربات أميركية جديدة داخل إيران.

ووصل مسؤولون إيرانيون إلى الدوحة لإجراء محادثات بشأن اتفاق محتمل مع واشنطن لإنهاء الحرب، وسط تقارير عن مناقشات لإعادة فتح مضيق هرمز بعد نحو 30 يوماً من أي اتفاق.

لكن القوات الأميركية نفذت، أمس الاثنين، ضربات استهدفت مواقع جنوب إيران، شملت زوارق ومنصات صاروخية، ما أضعف رهانات الأسواق على انفراجة سريعة.

وعلى أثر ذلك، ارتفعت أسعار خام برنت بأكثر من 1% لتصل إلى نحو 97 دولاراً للبرميل، فيما سجل الخام الأميركي ارتفاعاً محدوداً.

وشهدت أسواق الأسهم أداءً متبايناً مع استمرار القلق من تأثير الحرب على الاقتصاد العالمي، بينما استقر الدولار نسبياً بدعم من الطلب عليه كملاذ آمن، وسط ترقب المستثمرين لتطورات الملف الأميركي الإيراني وتأثيره على إمدادات الطاقة العالمية.