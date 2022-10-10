الضربات الروسية ترفع تكلفة القمح في بورصة شيكاغو

شفق نيوز/ ارتفعت تكلفة القمح في بورصة شيكاغو، يوم الاثنين، بنسبة 4.4% وفقًا لبيانات التداول وتعليقات المحللين، وذلك بعد أن وجهت روسيا ضربات على البنية التحتية الأوكرانية.

وذكرت تقارير لصحيفة "بلومبرغ"، أن "أسعار العقود الآجلة لشهر كانون الأول/ ديسمبر للقمح، ارتفعت في بورصة شيكاغو للأوراق المالية بنسبة 4.4%، لتصل إلى 9.18 دولار للبوشل (وحدة قياس لكميات الحبوب 27 كغم تقريبا)".

ودفع تفاقم الوضع الجيوسياسي المستثمرين إلى الشك في آفاق صادرات القمح من أوكرانيا، وظهرت بالفعل مشاكل في الإمداد بالمحاصيل الأوكرانية مع زيادة عدد السفن المغادرة التي تنتظر التفتيش في إسطنبول.

ونقلت "بلومبرغ" عن شركة الاستشارات الفرنسية "أغريتيل" قولها: "بداية الأسبوع يمكن أن تكون متوترة للغاية بسبب احتمال تصاعد التوترات في حوض البحر الأسود".