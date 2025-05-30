الضبابية التجارية وبيانات التضخم تكبدان الدولار الأميركي خسائر جديدة

شفق نيوز/ أفادت شبكة "CNBC عربية" الاقتصادية، يوم الجمعة، بأن الدولار الأميركي يتجه نحو الانخفاض للشهر الخامس على التوالي بسبب الضبابية التجارية وانتظار بيانات تتعلق بالتضخم.

وذكرت الشبكة أن العملة الأميركية شهدت أسبوعاً متقلباً، وأغلقت منخفضة في الجلسة السابقة، بعدما أعادت محكمة اتحادية مؤقتاً فرض أكبر رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد يوم واحد فقط من قرار محكمة تجارية بوقفها فوراً.

وأعرب ترامب، أمس الخميس، عن أمله في أن تلغي المحكمة العليا قرار المحكمة التجارية، فيما أشار مسؤولون إلى احتمال استخدام سلطات رئاسية أخرى لضمان سريان الرسوم الجمركية.

وسادت الأسواق حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم، ما دفع المستثمرين لتجنب الأصول الأميركية بحثاً عن بدائل، وسط مخاوف من أن تنال سياسات ترامب المتقلبة من قوة الأسواق.

وقال كبير محللي الأسواق المالية لدى "كابيتال دوت كوم"، كايل رودا، إن "قرار المحكمة يمثل بداية لمصدر جديد من عدم اليقين، بدلاً من إنهاء مصدر قائم"، مشيراً إلى أن المزاج السائد في السوق هو توخي الحذر.

وارتفع اليورو قليلاً اليوم الجمعة إلى 1.1378 دولار، قبيل صدور بيانات التضخم الألمانية لشهر آيار/ مايو الجاري.

ولم يطرأ تغير يُذكر على الفرنك السويسري، الذي سجّل 0.8225 للدولار، غير أن العملة الأميركية تتجه لتسجيل انخفاضات شهرية أمام الفرنك واليورو والجنيه الإسترليني.

في المقابل، لم تفعل بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ولا بيانات النمو الاقتصادي الصادرة أمس الخميس، الكثير لتهدئة المخاوف من انكماش الاقتصاد الأميركي.

وسينصبّ تركيز المستثمرين على بيانات التضخم وتقرير نفقات الاستهلاك الشخصي، المقرر صدورهما في وقت لاحق اليوم.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.16% إلى 99.416 نقطة، لكنه يتجه للانخفاض بنسبة 0.25% في آيار/ مايو الجاري، مسجلاً تراجعاً للشهر الخامس على التوالي.

في آسيا، ارتفع الين الياباني بنسبة 0.3% إلى 143.80 للدولار، بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم الأساسي في طوكيو بلغ في الشهر الجاري أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين، ما يعزز احتمالات رفع بنك اليابان لمعدلات الفائدة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى "آي. إن. جي"، مين جو كانج، إن "بنك اليابان في موقف صعب. فما تزال ضغوط التضخم قوية، بينما يبقى الانتعاش الاقتصادي هشاً، ويواجه تحديات من الرسوم الجمركية الأميركية".

ورغم ذلك، يتجه الين نحو تسجيل أول انخفاض شهري له أمام الدولار هذا العام.

وانخفض الدولار الأسترالي قليلاً إلى 0.6431 دولار، بينما بلغ الدولار النيوزيلندي في أحدث التعاملات 0.5968 دولار.