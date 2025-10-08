"الصين وأميركا وراء الأزمة".. شركة "بي إم دبليو" تخفض توقعاتها بالارباح

شفق نيوز- ميونخ

توقعت شركة بي إم دبليو "BMW" الألمانية للسيارات تخفيض توقعاتها الخاصة بالأرباح للعام الجاري.

وذكرت الشركة في بيان أنه من المتوقع أن تتراجع أرباح ما قبل احتساب الضرائب عما كان متوقعًا في السابق، واستبعدت الشركة أن تصل هذه الأرباح إلى مستوى العام الماضي، بل ستقل عنه بشكل طفيف.

ويأتي هذا التخفيض في التوقعات لأسباب من بينها انخفاض المبيعات في الصين خلال الربع الثالث مقارنة بما كان متوقعا، ما دفع الشركة إلى تعديل توقعاتها للربع الأخير في هذا السوق المهم.

وبحسب المراقبين، فإن الشركة تحتاج إلى دعم موزعيها في الصين مالياً، وتتوقع الشركة أن استردادات الرسوم الجمركية من السلطات الأميركية والألمانية والتي تبلغ قيمتها مئات ملايين من اليوروهات، لن تصل هذا العام، ولن تصل قبل حلول عام 2026، الأمر الذي يؤثر بشكل خاص على التدفق النقدي الحر، ولذلك خفضت بي إم دبليو من توقعاتها لهذا التدفق على نحو ملحوظ.

وكانت الشركة قد سجلت زيادة بنحو 9 بالمئة، لكنها أشارت إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى الانخفاض الشديد في مبيعات الشركة في نفس الفترة من العام الماضي، حين لم تتمكن الشركة من تسليم العديد من السيارات بسبب مشاكل في المكابح. وفي الصين، تراجعت المبيعات بنسبة 0.4 بالمئة.