الصين والهند أكبر دولتين استيراداً للنفط العراقي في 2024

شفق نيوز/ أظهرت بيانات جمركية ان الصين والهند كانتا أكثر الدول المستوردة للنفط العراقي خلال العام 2024.

وقالت وحدة أبحاث الطاقة ومقرها واشنطن، إن "الصين والهند استحوذتا على نسبة 60% من صادرات النفط العراقي في 2024".

واضافت ان "معدل التصدير النفط العراقي الى الصين خلال العام الماضي بلغ 1.19 مليون برميل يوميا، وجاءت الهند بالمرتبة الثانية بصادرات بلغت معدل 979 ألف برميل يوميا".

كما وأشارت الوحدة إلى أن "كوريا الجنوبية جاءت ثالثا بصادرات بلغت معدل 338 ألف برميل يوميا، تليها الإمارات بصادرات بمعدل 287 ألف برميل وتأتي الولايات المتحدة خامسا بصادرات بلغت معدل 242 ألف برميل يوميا".

وتستورد الإمارات النفط الخام من العراق لتشغيل مصفاة الرويس لتكريره بدلا من خامها المعروف بخام مربان الذي تبيعه وتحصل عوائد أكبر من تصديره.