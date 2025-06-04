الصين والهند تتصدران قائمة مستوردي النفط العراقي

شفق نيوز/ تصدرت الصين والهند قائمة أكبر الدول المستوردة للنفط العراقي خلال شهر أيار/مايو الماضي، وفقاً لبيانات وردت من الجمارك في كلا البلدين.

وطالعت وكالة شفق نيوز، تلك البيانات التي أظهرت، أن واردات الصين من النفط العراقي ارتفعت على أساس سنوي بأكثر من 22 ألف برميل يومياً، لتصل إلى 1.11 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ1.08 مليون برميل يومياً في الشهر نفسه من العام الماضي.

وفي المقابل، انخفضت واردات الهند من النفط العراقي بمقدار 28 ألف برميل يومياً، لتبلغ 931 ألف برميل يومياً، مقارنة بـ959 ألف برميل يومياً في أيار/مايو من العام الماضي.

ويُشار إلى أن العراق يصدّر معظم شحناته النفطية عبر البحر، باستثناء ما يُقدَّر بنحو 400 إلى 450 ألف برميل شهرياً، تُنقل إلى الأردن بمعدل 15 ألف برميل يومياً، بموجب اتفاق موقع بين البلدين.