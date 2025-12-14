الصين: نسعى لخفض الرسوم الجمركية على المنتجات العراقية

شفق نيوز/ جانب من كلمة جين شين في الندوة 14 كانون الأول 2025

شفق نيوز- بغداد

أعلن مساعد وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، جين شين، يوم الأحد، أهمية استثمار التعاون الثنائي مع العراق، فيما أوضح أن بلاده تسعى إلى خفض الرسوم الجمركية بما يخدم المنتجات العراقية.

جاء ذلك خلال كلمة له في ندوة خطة التنمية الجديدة للصين وفرص التعاون العراقي الصيني التي عقدت في العاصمة بغداد بمشاركة مسؤولين عراقيين وصينيين وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز.

وذكر جين شين في الندوة "يسعدني زيارة العراق خاصة وأن هناك حضارة عريقة بين الصين والعراق، وفي السنوات الأخيرة ارتفعت الثقة بين الدولتين، وفي نهاية عام 2022 اتقى الرئيس الصيني ورئيس الوزراء العراقي واتفقا على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

وأشار إلى أن "هذه السنة تصادف الذكرى العاشرة لتوقيع اتفاقية التعاون بين الدولتين، وخلال هذه الفترة كان هناك تعاون اقتصادي والكثير من الفرص، خصوصاً أن الصين حققت تطوراً كبيراً في مجال الابتكار الاقتصادي وكانت ميزانية الصين في مجال التكنولوجيا تعتبر الثاني بعد أميركا".

ولفت إلى أن "الصين نجحت في التقارب بين السعودية وإيران والمصالحة بين الفصائل الفلسطينية، كما أن الصين طرحت مبادرة الحزام والطريق والعراق طرح استراتيجية طريق التنمية".

وأكد أن "الصين تسعى إلى خفض الرسوم الجمركية بما يخدم المنتجات العراقية مع إمكانية تطوير التعاون الثنائي خصوصاً أن في العام المقبل ستكون هناك قمة لجامعة الدول العربية في الصين وبالتنسيق مع العراق الذي يتولى رئاستها حالياً".