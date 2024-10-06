الصين.. شباب الجيل "Z" يتقاعدون مبكراً لسبب غريب

شفق نيوز/ تشهد الصين ظاهرة اجتماعية غريبة حيث يتجه العديد من أبناء الجيل "Z" إلى ترك العمل أو التقاعد المبكر قبل أن يبلغوا الثلاثين عاماً ومغادرة مدنهم نحو المناطق الريفية للعيش هناك.

ووقفاً لموقع "العربية. نت"، يوثق العديد من الشباب من أبناء الجيل "Z" وجيل الألفية في الصين حياتهم اليومية الريفية "التقاعدية" على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إعلانهم أنهم تم تسريحهم من العمل أو تركوا العمل أو ببساطة أصبحوا عاطلين عن العمل.

هؤلاء "المتقاعدون" الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم ولدوا في تسعينيات القرن الماضي أو العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في ملفاتهم الشخصية، ينشرون رحلاتهم عبر الإنترنت بينما يشرعون في فترات راحة مهنية طويلة أو يظلون عاطلين عن العمل.

وفي العام الماضي، أقام متقاعد يبلغ من العمر 22 عاماً، ويطلق على نفسه اسم "وينزي دادا"، مسكناً في كوخ من الخيزران على حافة جرف في مقاطعة قويتشو الجبلية في الصين.

وقال وينزي، الذي شغل سابقاً مجموعة متنوعة من الوظائف في إصلاح السيارات والبناء والتصنيع، لوسائل الإعلام المحلية إنه سئم التعامل مع الآلات كل يوم واستقال ليعود إلى مسقط رأسه. حاول العثور على وظيفة هناك لكنه لم يكن راضياً أبداً عن الخيارات.

وكتب في ملفه الشخصي على "Douyin"، وفقاً لشبكة "CNBC" المختصة بالشؤون الاقتصادية "مع مرور الوقت، بدأت أفكر في معنى الحياة. الحياة لا تتعلق فقط بازدهار المدينة. هدوء الريف هو أيضاً نوع من الجمال".

ومنذ انتقاله إلى الجبال، يقوم وينزي بتحميل مقاطع فيديو على حساب "Douyin" تُظهر كيف يطبخ ويحصد الخضروات ويحافظ على كوخه على قمة الجبل.

وقال تشونغ تشي نين، أستاذ رئيس في جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية، إن 11.8 مليون خريج جامعي دخلوا سوق العمل هذا العام، وهو رقم قياسي، مما أدى إلى تكثيف المنافسة التي أدت إلى "انخفاض قيمة" الدرجات الجامعية. وبالنسبة للأفراد الذين لديهم شهادات وخبرات أقل، فقد أدى هذا إلى خفض فرصهم في الحصول على وظيفة.

وبلغ معدل البطالة بين الشباب في الصين في آب/ أغسطس الماضي رقماً قياسياً جديداً بلغ 18.8%، وهو أعلى مستوى منذ بدء نظام حفظ السجلات الجديد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي. وهذا أعلى من 17.1% في تموز/ يوليو الماضي.

وجاءت البيانات الأخيرة وسط سلسلة من الإشارات الاقتصادية الصينية المخيبة للآمال حيث يواصل ثاني أكبر اقتصاد في العالم النضال مع ضعف الطلب المحلي والتباطؤ في قطاع الإسكان.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك هانغ سنغ الصين، دان وانغ، إن قطاعات الخدمات ذات القيمة المضافة العالية التي كانت تستوعب العديد من الخريجين الجدد تقلصت بشكل حاد على مدى السنوات الثلاث الماضية، وخاصة العقارات والتمويل.

وأضاف أنه في حين تتوفر وظائف ذات أجور أقل في المدن مثل التوصيل أو طلب الركوب، فإن الشباب المتعلمين لا يريدونها ويفضلون الجلوس على الهامش.

وهناك أيضاً وظائف متاحة في قطاع التصنيع، لكن كيو جين، الأستاذة المساعدة في الاقتصاد في كلية لندن للاقتصاد، قالت إن الشباب لا يريدون هذه الأدوار أيضاً.

وقالت إنهم "يفضلون الجلوس في المنزل مع والديهم الانتظار للحصول على وظيفة أفضل".

وقال وانغ من بنك هانغ سنغ الصيني إن مثل هذه الاتهامات، على الرغم من كونها غير عادلة، فهي مفهومة في الثقافة والسياق المجتمعي الصيني.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن التعليم هو عادة أكبر استثمار للأسرة بصرف النظر عن الإسكان، "إنهم يتعرضون للتوبيخ لأن الصينيين يميلون إلى الاعتقاد بأن من يحصل على تعليم عالٍ يجب أن يستخدم ذلك بعد ذلك ويعمل بجد".

كما استوعبت مؤسسات أخرى اتجاه البطالة وتعمل بنشاط على تلبيته، مع زيادة التقارير حول "دور رعاية الشباب" في كل من التقارير المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتصف دور رعاية الشباب نفسها بأنها مرافق للشباب للتسجيل و"الاستلقاء" متى أرادوا وغالباً ما تستبعد الضيوف فوق سن 45 عاماً، وفقاً لأحد مؤسسي دور رعاية الشباب.

في حين قال الخبراء لشبكة "سي إن بي سي" إن هذا قد يكون خدعة تسويقية، إلا أن الشعبية لا تزال تعكس الشعور بالضيق بين الجيل زد والألفية بالإضافة إلى الرغبة في أسلوب حياة أبطأ.

في حين ستظل المناطق الريفية في الصين بمثابة استراحة جيدة وملجأ للبطالة الحضرية، فقد لا يبقى هؤلاء الشباب الصينيون في الريف لفترة طويلة. قال وانج إن المناطق الريفية في الصين لا تقدم أسلوب الحياة العصري للطبقة المتوسطة الذي يرغب فيه الشباب الصينيون، ناهيك عن الرعاية الطبية والتعليم عالي الجودة.