الصين تفتح تحقيقاً ضد غوغل بتهمة انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار

شفق نيوز/ أعلنت الإدارة الحكومية لتنظيم الأسواق في الصين (SAMR)، عن فتح تحقيق رسمي بحق شركة غوغل، للاشتباه في انتهاكها لقوانين مكافحة الاحتكار في البلاد.

وذكرت الإدارة في بيان رسمي، "بسبب الاشتباه في انتهاك شركة غوغل لقانون مكافحة الاحتكار في الصين، فتحت الإدارة الحكومية الصينية لتنظيم الأسواق تحقيقاً ضد الشركة".

يُذكر أن الصين كانت قد حجبت في وقت سابق العديد من الخدمات والمواقع التابعة لغوغل، من بينها Gmail وGoogle Maps وGoogle Play وYouTube، مشيرة إلى رفض غوغل الامتثال لمطالبها المتعلقة بنشر المحتوى الحساس سياسياً على الإنترنت. ورغم ذلك، لا يزال يُسمح باستخدام نظام التشغيل أندرويد التابع لغوغل في الصين، والذي تعتمد عليه العديد من الهواتف الذكية.

وفي سياق متصل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات من كندا والمكسيك والصين. ووفق القرار، ستُفرض رسوم بنسبة 10% على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة، و25% على الواردات من كندا والمكسيك.

من جانبها، أعلنت لجنة تنظيم التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني عن فرض رسوم جمركية إضافية على واردات الطاقة القادمة من الولايات المتحدة اعتباراً من 10 فبراير الجاري. وستصل الرسوم على الفحم والغاز الطبيعي المسال إلى 15%، بينما ستُفرض تعرفة جمركية بنسبة 10% على النفط، والآلات الزراعية، وسيارات الركاب الكبيرة، والشاحنات الصغيرة.