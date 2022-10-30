الصين تعلن زيارة حجم التبادل التجاري مع العراق وتتطلع لتعزيز نشاطها بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن السفير الصيني لدى بغداد تسوي وي، يوم الأحد، زيارة حجم التبادل التجاري مع العراق، وفيما أكد الحرص التعاون مع الحكومة العراقية الجديدة، قدّم التعازي بشأن حادثة انفجار الصهريج في منطقة البنوك في بغداد.

وقال السفير الصيني في بغداد تسوي وي خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "أعمال الشركات الصينية بالعراق خلال عشرة سنوات الأخيرة ارتفعت بشكل ملحوظ، وان دولة العراق ذات أولية في الجانب الصيني".

وأوضح ان "العراق شريك مهم للصين، وحجم التبادل التجاري بين البلدين منذ بداية السنة بلغ 33,7 مليار دولار أمريكي بزيادة 2% عن السنة الماضية".

وتابع "وي"، ان "الصين استوردت من العراق 34 مليون طن من النفط الخام، بقيمة 6،5 مليارات دولار".

ولفت السفير الصيني الى ان "العراق يعد اكبر دولة للجانب الصيني من حيث العقود وثاني شريك من حيث النفط الخام وحجم التبادل التجاري".

وبشأن المشاريع الاستثمارية في إقليم كوردستان، قال السفير الصيني، "قبل أشهر زرت الإقليم واجتمعت مع المسؤولين والشركات واستمعت إلى الأفكار"، مؤكداً أن "الشركات الصينية نشطة جدا في إقليم كوردستان".

وقال، إن "العراق شريك مهم ومتعاون لبناء طريق حزام الحرير، وإن مبادرة الحزام تشمل جميع الجوانب من البنى التحتية والتبادل التجاري والثقافي"، لافتاً إلى أن "عدم التعاون في بناء ميناء الفاو لا يؤثر على علاقتنا مع العراق والعمل على مشروع طريق الحرير".

واوضح ان "الشركات الصينية شاركت في مناقصات مشروع ميناء الفاو، الا ان الحكومة العراقية قامت بتسليم المشروع إلى احد الشركات الكورية ونحن نتفهم ذلك".

وأكد السفير الصيني رداً على سؤال لمراسلنا، أن "التعاون بين الصين والعراق في مجال الطاقة يعتبر من المجالات المهمة، وان الشركات الصينية التي تعمل بمجال النفط تعمل على استخراج النفط بصورة طبيعية من الحقول العراقية"، مشيراً الى ان "الصين حريصة على مساعدة العراق في استخراج المزيد من النفط الخام، وان النفط والطاقة من الجوانب المهمة بالعراق وهذا سيساعد في إعادة اعمار العراق".

وشدد السفير الصيني على "وجوب وضع خطة مسبقة في مجال الطاقة المتجددة"، مضيفاً "بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة سنلتقي مع المسؤولين لمناقشة موضوع الطاقة العراقية".