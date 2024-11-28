الصين تستحوذ على أكثر من ثلث صادرات النفط العراقية

شفق نيوز/ أفادت شركة "كوموديتي انسايتس" المختصة بتقديم البيانات والتحليلات، يوم الخميس، أن العراق صدر إلى الصين أكثر ثلث إنتاجه النفطي خلال الشهر الماضي.

وقالت الشركة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن العراق صدر خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ما مقداره 4.14 مليون برميل يومياً من النفط الخام كان نصيب الصين 41% من هذه الصادرات المنقولة بحراً بينما استحوذت الهند على 28%.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد أكد لموقع "كوموديتي انسايتس" أن العراق يتطلع لإرسال المزيد من النفط الخام إلى أوروبا وأفريقيا.