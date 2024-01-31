الصين تحظر استيراد الحيوانات المجترة ومنتجاتها من العراق بسبب مرض اللسان الأزرق

شفق نيوز/ أعلنت الصين، أنها حظرت الاستيراد المباشر وغير المباشر للحيوانات المجترة ومنتجاتها من العراق بسبب تفشي مرض اللسان الأزرق.

جاء ذلك في إعلان للإدارة العامة للجمارك الصينية بتاريخ 26 يناير كانون الثاني في أعقاب تقرير من العراق إلى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بعد اكتشاف المرض في الأغنام، حسبما ذكرته وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء.

كما حظرت الصين مثل هذه الواردات من بلجيكا وهولندا بعد تفشي الفيروس الذي يسبب الحمى وتقرحات الفم وفي بعض الحالات يحول لسان الحيوان إلى اللون الأزرق. ويمكن أن يكون المرض خطيرا جدا على الأغنام والأبقار.