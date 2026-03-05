الصين تتحرك لتقييد صادرات الوقود المكرر

شفق نيوز- بكين

أفادت مصادر تجارية وأخرى في قطاع الوقود، يوم الخميس، بأن الحكومة الصينية حثّت الشركات على تعليق توقيع عقود جديدة لتصدير الوقود المكرر، ومحاولة إلغاء الشحنات التي سبق الالتزام بها.

وذكرت المصادر، بحسب "رويترز"، أن "هذا التوجيه لا يشمل تزويد الطائرات بالوقود للرحلات الدولية، ولا الإمدادات المتجهة إلى هونغ كونغ أو ماكاو".

ولم ترد اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين حتى الآن على طلب للتعليق بشأن هذه الإجراءات.

وعلقت وحدة شحن الحاويات التابعة لتكتل الشحن والخدمات ‌اللوجستية الصيني (مجموعة كوسكو للشحن)، أمس الأربعاء، جميع الحجوزات الجديدة للخطوط البحرية من وإلى موانئ ⁠منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق.

يأتي ذلك مع استمرار توقف العشرات من ناقلات النفط على جانبي مضيق هرمز بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني فرض السيطرة الكاملة عليه وإغلاقه.

وكان مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، إبراهيم جباري، أعلن في 2 آذار/ مارس الجاري، أن "مضيق هرمز تم إغلاقه"، محذراً من أن القوات الإيرانية ستستهدف أي سفينة تحاول العبور.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.